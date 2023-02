Oppositie Opmeer pleit met motie voor vervanging geluidsscherm A.C. de Graafweg

De politiek in Opmeer dringt bij het college aan op vervanging van het geluidsscherm langs de A.C. de Graafweg. Verschillende fracties dienen vanavond tijdens de raadsvergadering een motie in. "De provincie moet over de brug komen met subsidie", zegt de Dorpsraad.

De fracties van Gemeentebelangen (GB), de Lokale Partij Opmeer (LPO) en Door Samenwerking Vooruit (DSV) willen extra geld opzij zetten voor een nieuw geluidsscherm. Het oude is dringend aan vernieuwing toe. Er zitten gaten in, de golfplaten zijn verwoest en aan beide kanten staan boompjes die de boel overeind moeten houden.

Genoeg reden dus voor de fracties om aan de alarmbel te trekken. In een motie vragen de oppositiepartijen aan het college om dit uit te zoeken. Ook of dit eventueel te combineren is met zonnepanelen.

Gevoelig dossier

Het geluidsscherm bij de Bloemenbuurt is inmiddels een gevoelig dossier geworden. Het stuk grond waar het geluidsscherm staat, is inmiddels eigendom van de gemeente, maar de provincie is verantwoordelijk voor de A.C. de Graafweg. Die zet in op een andere oplossing: stiller asfalt. "Het kan niet zo zijn dat ons gemeenschapsgeld gebruikt wordt en dat de provincie er goed vanaf komt. Zij moeten over de brug komen met een subsidie", stelt Keesjan Stapel, voorzitter van de Dorpsraad.

Hij is blij met de politieke steun. Sinds de provincie haar zinnen heeft gezet op stiller asfalt om de geluidsoverlast voor omwonenden terug te dringen, ligt het min of meer stil. "Ze denken ermee klaar te zijn. Maar uit meerdere rapporten blijkt dat er in 2018 ook al werd gesproken over stiller asfalt. Hoewel we daar natuurlijk erg blij mee zijn, krijg ik toch het idee dat het een dooddoener is."