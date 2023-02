De Peiling: het Chinees-Indisch restaurant mag nooit verdwijnen

Het gaat niet goed met de Chinees-Indische restaurants in ons land. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat de afgelopen twee jaar 86 restaurants de deuren hebben gesloten. In werkelijkheid ligt dat aantal veel hoger. Veel restaurants veranderen steeds vaker naar een all you can eat-concept of gaan andere gerechten serveren als sushi. Ook nemen kinderen de zaak van hun ouders vaak niet over en personeel vinden is ook niet makkelijk.

'Chin. Ind. Spec. Rest.: een verdwijnend Nederlands fenomeen'

Dat het niet goed gaat met de restaurants, zag ook onze oud-collega Mark van Wonderen. Als verslaggever reisde hij jarenlang kriskras door Noord-Holland. Het viel hem op dat er overal Chinees-Indische restaurants te vinden waren, en dit vaak op merkwaardige, niet per se aantrekkelijke, locaties. In 2018 verscheen zijn boek 'Chin. Ind. Spec. Rest.: een verdwijnend Nederlands fenomeen'. Voor dit boek legde hij alle, bijna 1100, nog bestaande Chinees-Indische restaurants van Nederland vast.

Toch werd de Chinees-Indische restaurantcultuur drie jaar geleden nog toegevoegd aan de lijst met Nederlands immaterieel erfgoed. Volgens het kenniscentrum is in Chinees-Indische restaurants sprake van een unieke samenkomst van culturen. En dat moet geborgd worden, aldus Immaterieel Erfgoed Nederland.

Vind jij dat het Chinees-Indisch restaurant nooit mag verdwijnen? En wat is volgens jou de lekkerste van Noord-Holland?