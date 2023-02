Een primeur? Gerard denkt een steenmarter op Texel op camera te hebben

Hij dacht dat hij ’s nachts een egel aan het voeren was. Maar toen hij de camerabeelden terug keek, bleek het een marter te zijn. Texelaar Gerard Witte kreeg bijzonder bezoek in zijn tuin, want een marter komt helemaal niet op Texel voor. "Ik denk dat het dier met een vrachtwagen hooi of boomstammen naar Texel is gekomen", zegt hij. "Ik heb m ook maar een keer gezien, daarna niet meer."

Gelukkig heeft hij de camerabeelden nog. Want anders hadden ze hem misschien niet geloofd. Hij denkt zelf dat het om de steenmarter gaat. Dit is een zoogdier uit de familie van de marterachtigen. De steenmarter is qua formaat als een huiskat maar met veel kortere poten. De vacht is asgrauw tot grijsbruin, de oren zijn klein, de ogen zijn donker en hij heeft een kleine snuit met roze neus en donkere snorharen.

"Het is een roofdier", zegt Gerard. "Het beest wat op de camera staat is ongeveer 60 centimeter lang met een lange staart."

De Texelaar die aan de Zeebries in Den Burg woont, had regelmatig bezoek van een egel. Hij voerde het dier in zijn tuin en had daar ook een camera in staan. "Ik wilde weten of de egel inmiddels in winterslaap was. Want anders ben ik andere dieren aan het voeren, zoals de katten in de buurt."

Toen hij de beelden terugkeek, zag Gerard tot zijn grote verbazing dat de steenmarter op het voer afkwam. De camera heeft ook infra rood beelden, zodat de dieren eenvoudig in de nacht herkend kunnen worden. "Ik zag eerst van die glimmende oogjes en daarna kwam hij helemaal tevoorschijn", zegt Gerard. "Hij is een keer geweest en daarna heb ik hem nooit meer gezien. Ik heb het voer daarna ook weggehaald, omdat de egel waarschijnlijk ook in winterslaap is."

Bekijk hier zelf hoe de marter de tuin van Gerard bezoekt: