Eeuwenoude kolfpaal keert na jaren weer terug bij vereniging De Vergulde Vos

Na een jarenlange zoektocht is een eeuwenoude kolfpaal weer teruggekeerd op het oude nest. Leden van kolfvereniging De Vergulde Vos uit Midwoud namen hem gistermiddag in ontvangst. Naast de kolfpaal zijn ook een bord, oude kliek en een kolfkistje overhandigd. "Alle lijntjes komen samen op een speciale manier."

De kolfpaal is weer terug bij De Vergulde Vos - Aangeleverd

Naast de kolfpaal werd er ook een oud bord overhandigd. Klaas Ott uit Oostwoud was jarenlang de trouwe eigenaar. Op het bord staat dat hij op 3 januari 1966 vijf keer de recordscore van twaalf punten heeft geslagen. "Bij het kolven moet je binnen vijf slagen zoveel mogelijk punten behalen. Wanneer een speler telkens twaalf punten scoort, betekent dat hij het maximaal aantal punten heeft bereikt. Onze vereniging bestaat al tien jaar. Dat is bij ons nog nooit iemand gelukt", zegt Paul Tameling lachend. Hij is secretaris van De Vergulde Vos, de kolfvereniging die inmiddels 22 leden telt. Het bord krijgt een mooie ereplaats in de zaal. Er wordt gespeeld in café De Post in Midwoud.

Het oude bord van Klaas Ott - Aangeleverd

Het kolven is een oer-Hollandse sport. Het spelletje dateert uit 1927 en is volgens Paul erg uitdagend. Tijdens het kolven moeten drie spelers de bal zo dicht mogelijk bij de kolfpaal zien te slaan. Dat proberen zij met een eigen kliek, een soort hockeystick. Van de radar na brand Tot 1967 behoorde de kolfpaal toe aan de kolfvereniging in café De Vergulde Vos, in Oostwoud. Als in de jaren '90 het café in vlammen opgaat, lijkt de kolfpaal van de aardbodem te zijn verdwenen. Enkele jaren later wordt hij teruggevonden, bij een houthandel in Andijk. "Het is een wonder dat de kolfpaal is opgedoken", vertelt Paul met trots. De oude kliek en het kolfkistje heeft de verenging gekregen van de overleden Dirk Zijp, een bekende kolfspeler en oud-garagehouder uit Oostwoud. In het kistje zit de bal, zodat hij niet beschadigd raakt. Die zal door de leden weer worden gebruikt tijdens het spelen. "Het is erg bijzonder dat de voorwerpen uit Oostwoud na al die jaren weer samenkomen bij onze vereniging."