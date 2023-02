Auto achtervolgd tot recreatiegebied De Hulk, twee inzittenden op de vlucht

Een personenauto in Hoorn is gisteravond lange tijd door de politie achtervolgd. De achtervolging eindigde bij recreatiegebied De Hulk, toen het voertuig zonder inzittenden werd aangetroffen in een greppel. De bestuurder en een andere persoon waren daarvoor op de vlucht geslagen. De politie heeft het voorval in onderzoek.

De bestuurder van het voertuig kreeg gisteravond rond 23.30 uur een stopteken op de Windmolen in Hoorn, omdat de politie vermoedde dat de bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Dit signaal werd genegeerd, waarna een achtervolging werd ingezet.

Deze eindigde bij recreatiegebied De Hulk, toen de politie het voertuig aantrof in een greppel. De bestuurder had de auto klemgereden en was op de vlucht geslagen. Via Burgernet werd een melding gemaakt van de situatie, waarbij duidelijk werd dat er nog een persoon bij betrokken is en mogelijk met natte kleding rond zou lopen.

Politiewoordvoerder Derk Burger bevestigt aan WEEFF/NH Nieuws dat er een zoekactie is ingesteld naar de twee personen. Zij hebben het duo echter nog niet kunnen vinden. De auto is in beslag genomen en de zaak wordt verder onderzocht.