Koningin Máxima bezoekt unieke schoenen-recyclemachine in Heerhugowaard

Koningin Máxima bracht gisteren een werkbezoek aan Heerhugowaard. Ze liet zich bij Fast Feet Grinded bijpraten over het recyclen van schoenen.

Máxima kwam naar Heerhugowaard als lid van het Comité voor Ondernemerschap. "Een paar keer per jaar bezoekt ze vanuit die hoedanigheid bijzondere bedrijven", aldus Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

Schoenen-recyclemachine

En bijzonder is Fast Feet Grinded zeker, benadrukt directeur Danny Pormes tegen mediapartner Dijk en Waard Centraal. Het circulaire bedrijf vond de eerste schoenen-recyclemachine ter wereld uit. "Elke dag worden zo'n zeventig miljoen schoenen gemaakt. Voor elk verkocht paar, wordt een paar afgedankt. Dat moet veranderen."

Het bedrijf had eerder een fabriek in Wieringerwerf, maar na een grote brand maakten ze een nieuwe start in Heerhugowaard.