Niet iedereen blij met verplaatsing Amstelveense vrijdagmarkt: "Sfeer wordt minder"

De nieuwe markt loopt als een lint van de fontein op het Stadsplein over de Rembrandtweg, tot de rotonde met de Groen van Prinstererlaan. De kramen worden met de voorkant richting de winkels op de Rembrandtweg geplaatst. De marktkooplieden kunnen hun auto's achter de kramen - midden op de weg - plaatsen, is het idee.

De herinrichting van het Stadsplein staat al jaren op de agenda. Specifiek wil de gemeente de zogeheten cultuurstrip - waar Platform C, Stadsschouwburg en poppodium P60 zijn gevestigd - drie meter naar voren halen en uitbreiden met een bioscoop. Ook wordt er gekeken of er woningen kunnen worden gerealiseerd. Tijdens de laatste raadsvergadering is het Bestemmingsplan Amstelveen Stadshart 2022 unaniem goedgekeurd.

Ook Jochem Bakker van de Candy Shop is allerminst te spreken over de plannen. "Ze plaatsen de helft van de markt buiten de loop", zegt hij geërgerd. Hij denkt dat een groot deel van de bezoekers niet de moeite zal nemen om de markt tot aan de rotonde af te struinen, en halverwege rechtsomkeert zal maken richting het Stadsplein. "Maar dat weet je nu nog niet."

Of meer groen en meer speelattributen het plein een boost geven, betwijfelt Gotjé. "De markt in Diemen moest ook verplaatst worden, omdat er bankjes moeten komen. Maar nu de markt is verplaatst zitten er nooit mensen op die bankjes omdat ze onder de vogelpoep zitten."

"Waar moet ik parkeren? Of moet ik dan al in mijn winkel zijn voordat de markt begint?"

Winkeliers aan de Rembrandt zijn iets positiever. "Wat meer reuring is altijd goed", aldus een medewerker van fotospeciaalzaak Foto Herder. Daar is Sharon van Bobby's Beautiful Curves het mee eens, al voorziet ze wel wat praktische problemen. "Waar moet ik straks parkeren? Ik kom meestal met handel aan, dus dat is niet handig. En ik denk dat dat voor meer winkeliers geldt die achter hun winkel parkeren. Of moet ik dan al in mijn winkel zijn voordat de markt begint?"

Behalve de Rembrandtweg is ook het Handelsplein overwogen als alternatieve locatie voor de markt. "Daar stond de markt vroeger ook wel eens", laat een gemeentewoordvoerder weten. Hij benadrukt dat de marktkooplieden zelf voorkeur hadden voor de locatie aan de Rembrandtweg. "Ze wilden meer in het centrumgebied staan, bij winkels en horeca."

Ook vraagt ze zich af of er met de verplaatsing van de markt nog wel ruimte is voor de rekken die ze voor haar winkel op de stoep heeft staan. Maar áls die ruimte er is, ziet Sharon commerciële mogelijkheden. "Dan maak ik op vrijdagen dumprekken, van die rekken, dat is voor mij ook gunstig. Maar dan heb ik nog wel iemand nodig die de boel in de gaten houdt, want er wordt nu ook al veel van die rekken gestolen."

Inspraak

De verplaatsing van de markt staat gepland voor 2024. In maart volgt nog een bijeenkomst voor marktkooplieden, omwonenden en andere betrokkenen, waar zij hun wensen kenbaar kunnen maken. Die worden waar mogelijk meegenomen in de plannen, die in de loop van het jaar worden voorgelegd aan de gemeenteraad.