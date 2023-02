Laatste fietsenrekken voor Amsterdam Centraal worden vandaag leeggehaald

Sinds de nieuwe ondergrondse fietsenstalling bij Centraal Station op 26 januari openging, mogen er in de fietsflat buiten geen fietsen meer neergezet worden. De nieuwe stalling was een paar dagen na de opening voor sommige reizigers nog lastig te vinden, ook vond een aantal mensen het te ver weg.

De fietsen die nu nog in de fietsflat staan, zullen na vandaag weg zijn. Tegen het einde van deze maand komt de fietsflat dan officieel leeg te staan. Een ander gezicht; want voor veel Amsterdammers verdwijnt dan een iconisch beeld.

'Rafelrand weg'

Sommige fietsers vinden het dan ook jammer dat de parkeerplek moet verdwijnen. "Het past in een tendens om alles te perfectioneren, en dat vind ik wel een beetje jammer. Alles wat een rafelrand is, gaat weg."

"Normaal ging ik hier altijd even mijn fiets dumpen en ging ik snel weg, maar dat is nu anders", zegt een andere weemoedige fietser. "Maar ik heb wel gehoord dat je vanaf die ondergrondse stalling meteen naar het Centraal Station kunt gaan, dus dat is wel fijn."

Op 22 februari gaat de IJboulevard open, een fietsenstalling met wel 4.000 plekken. Wat er met de fietsflat zelf zal gebeuren, is nog niet duidelijk.