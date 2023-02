De uitdaging van de Beach Battle Wijk aan Zee zit 'm in de afwisseling

Het heeft Jeroen Scheffer en zijn team heel wat vrije uurtjes gekost, maar het resultaat mag er zijn. Het parcours van de zevende Subaru Beach Battle zondag in Wijk aan Zee is er één om door een ringetje te halen.

Gister verkende de Beverwijker het parcours nog maar eens met Jorge van Vliet, een erkend strandracer die in de categorie startlicentiehouders hoopt op een plaats in de topt tien. "Als het mee zit, zou het zo maar moeten kunnen", zegt hij uithijgend van de verkenningstocht. Van Vliet noemt de Beach Batte 'niet de zwaarste wedstrijd, maar door de afwisseling wel de leukste.'

Neem de start op de Dorpsweide, waar zeshonderd mountainbikers vertrekken in vijf verschillende categorieën, de 'duik' naar het strand, het stukje over de de Noordpier en de klim vanaf het strand naar het parkeerterrein bij hotel het Hoge Duin. "Alle aspecten van het strandracen komen aan de orde", zegt organisator Jeroen Scheffer. "Het is de afwisseling die dit rondje zo mooi maakt."

Nederlands Kampioenschap

Het bijzondere van de zevende editie van de Beach Battle is dat de wedstrijd een Nederlands Kampioenschap is. Dat trekt de nationale top naar de badplaats. Mannen als Thijs Zonneveld, Ivar Slik en Stijn Appel, winnaar van de laatste Egmond-Pier-Egmond, verschijnen aan de start. Dat de nog jonge strandwedstrijd voor mountainbikers dit keer een NK is, noemt Scheffer 'een erkenning.'

"Toen we zeven jaar geleden begonnen, zeiden we tegen elkaar dat het de kers op de taart zou zijn als we ooit het NK zouden mogen organiseren. En nu is het zover. Echt iets om trots op te zijn."

De wedstrijd begint zondag 0m 10.30 uur.