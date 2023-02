Eeuwenoude grenspaal keert terug: Waar ligt verloren grens tussen Callantsoog en Helder?

Een eeuwenoude grenspaal van Callantsoog en het oude Den Helder keert weer terug. De verloren gewaande paal is gevonden tijdens werkzaamheden in de duinen bij Julianadorp. Het gebied was in de Tweede Wereldoorlog bezet Duits gebied en ligt vol bunkers. Vandaar dat de vinders dachten dat het om een Duitse paal ging. Zo belandde de grenspaal bij het bunkermuseum M219 in Julianadorp en binnenkort staat ie weer op zijn oude plek.

De grenspaal ligt nu nog in twee stukken in het bunkermuseum M219 in Julianadorp. Beheerder André de Vries is erg blij de vondst, al past het niet in de oorlogsverzameling. "Hij is hartstikke mooi. Als je delen bij elkaar voegt is ie één meter tachtig. Ik schat dat het paal is van rond 1780. Er staat Helder op, want zo heette Den Helder toen nog en aan de andere kant Callantsoog."

Beetje pijn

De grens van Callantsoog en Helder lag tot voor de Tweede Wereldoorlog veel noordelijker dan nu het geval is. Cees Hoep van de dorpsraad Callantsoog is erg blij met de historische vondst. "Voor een oude Callantsooger is het fantastisch natuurlijk. Dan komt toch weer gevoel terug dat we echt Callantsoog waren. We zijn eerst opgeslokt door de gemeente Zijpe en toen Schagen. Bij sommigen doet het echt nog wel een beetje pijn."

Tekst loopt door onder de video.