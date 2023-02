Amsterdam aA nl Van geen herinnering, naar spijt: VVD'er Wijnants stopt als ondervoorzitter van Amsterdamse raad

Vorige week liet VVD-raadslid en toen nog ondervoorzitter van de Amsterdamse gemeenteraad Daan Wijnants weten geen herinnering te hebben aan zijn uitspraken die hij in 2019 deed tijdens een strategisch overleg van de VVD, waarin hij een collega vroeg om een MeToo-actie te verzinnen. Vandaag hangt de vlag er anders bij: Wijnants betuigt spijt én legt hij zijn ondervoorzitterschap neer. "Wat ik niet kan herinneren is hoe ik het precies heb gezegd, maar dat het in die sfeer is, zoals jullie hebben gedeeld, dat klopt wel. Voor die misplaatste en foute grap neem ik verantwoordelijkheid", zegt hij vandaag tegen AT5.

Voorzitter van de raad, burgemeester Halsema, bedankte Wijnants vandaag voor zijn 'kundige en prettige' manier van het voorzitten van de raad. De VVD'er stapte vanmorgen op als ondervoorzitter van de raad vanwege de ophef die was ontstaan over zijn uitspraken die hij in 2019 deed tijdens een strategisch overleg van de VVD. Daarin vroeg hij aan collega Ellis Mulder, toen en nu politiek actief in stadsdeel Zuid, of zij niet een 'MeToo'tje kon verzinnen' tegen een stadsdeelbestuurder van D66. Grap Volgens Wijnants zelf ging het om een misplaatste grap: "Ik heb mijn eigen besluit daarin genomen. Ik vind dat ik het in zo'n dienende functie moet doen op de manier zoals ik dat altijd heb gedaan. Ik kon dat nu minder goed doen." De VVD'er zegt veel steun te hebben gehad, ook vanuit de coalitie.

"Grensoverschrijdend gedrag is een serieus onderwerp en daar moet je respectvol mee omgaan, dat is hier denk ik niet gebeurd" Ilana Rooderkerk, fractievoorzitter D66

Nog voor alle fractievoorzitters vandaag bij elkaar kwamen om samen met Wijnants te praten over de kwestie maakte hij zelf bekend op te stappen als ondervoorzitter. Druk? "Wij hebben met elkaar een stevig gesprek gevoerd en hij heeft zijn excuus gemaakt, dat is ook belangrijk. Grensoverschrijdend gedrag is een serieus onderwerp en daar moet je respectvol mee omgaan, dat is hier denk ik niet gebeurd", reageert Ilana Rooderkerk, fractievoorzitter van D66 op de vaag of haar partij druk op Wijnants heeft uitgevoerd om op te stappen. Wijnants liet vorige week in zijn eerste reactie aan NRC nog weten het verzonnen 'MeToo'tje' zich niet te kunnen herinneren, maar sloot ook niet uit dat het gebeurd was. Vandaag trekt hij juist het boetekleed aan: "Wat ik niet kan herinneren is hoe ik het precies heb gezegd, maar dat het in die sfeer is zoals jullie hebben gedeeld, dat klopt wel. Voor die misplaatste en foute en misplaatste grap neem ik verantwoordelijkheid." Hij zegt verder te begrijpen dat Ellis Mulder aanstoot heeft genomen aan zijn grap. "Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het ook goed is dat van mijn kant en vanuit het bestuur we een keer een stap naar haar doen als zij daar behoefte aan heeft. Daar ben ik ook nooit voor weggelopen."

Raadswerk Wijnants zelf zegt zich vanaf nu volledig te willen richten op zijn raadswerk. De VVD- fractie steunt hem daarin. Kune Bugers, vicefractievoorzitter: "Wij steunen Daan. Ook in het vertrek als ondervoorzitter." Op de vraag waarom wat Burgers betreft Wijnants raadslid kan blijven, zegt hij: "Er is verder niks aan de hand. Hij is nu afgetreden als presidium (dagelijks bestuur van de raad, red)." Fractievoorzitter Claire Martens: "Ik snap niet wat zijn positie als raadslid ermee te maken heeft. Dit is een interne aangelegenheid. Het is een foute en misplaatste grap geweest. Als we precedent gaan scheppen dat we in de jeugd en verleden geen grappen meer kan maken, dan wordt het heel lastig om mensen te vinden die nog in de politiek kunnen zitten. Dat staat los van degene die zijn gekwetst door zijn grappen." Het is nog niet bekend wie de nieuwe ondervoorzitter wordt, daar moet de raad nog een beslissing over nemen.