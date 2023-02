Rechtbank: politie mocht wijkagent Steven uit Amsterdam-West met buitengewoon verlof sturen

Steven de Groot werkt tot januari 2021 als wijkagent in West. Hij is bekend bij de jongeren en heeft een bijzonder persoonlijke aanpak om met hen in contact te komen. In het programma Ajouad en de Top 600 is te zien hoe de wijkagent praat met de jongeren in de wijk, soms in straattaal en op de manier waarop de jongeren ook met elkaar praten. Hij staat in goed contact met de jongeren daar en heeft in tegenstelling tot veel agenten ook een amicale band met de jeugd in dat stadsdeel.

Té amicaal, volgens sommige collega's. Ongeveer een jaar na het uitzenden van de documentaire, het voorjaar van 2020, wordt De Groot plotseling met 'buitengewoon verlof' naar huis gestuurd door de politie Amsterdam.

Spreekverbod

De reden dat hij weggestuurd is, blijft tot aan de zitting van afgelopen december onduidelijk voor De Groot zelf. Een woordvoerder van de politie vertelt eerder aan AT5 dat het niet om zijn aanpak gaat: "Het zijn andere aspecten, conflicten, in het werk geweest waarom hij met buitengewoon verlof is gestuurd. Dit kent een langere voorgeschiedenis waar we (vanwege privacy) inhoudelijk niet op in kunnen gaan."

De Groot wordt na zijn vertrek naar een bureau in De Pijp verplaatst, waarin hij een jaar lang een andere rol dan wijkagent vervult. Hierna zou hij terug mogen komen als hij een goede beoordeling zou krijgen. "Die heeft hij", vertelt zijn raadsman. Maar volgens zijn oude leidinggevende ontbrak hierin zelfreflectie van de wijkagent.

Hij kreeg een spreekverbod opgelegd, enkel met zijn advocaat mocht hij de zaak inhoudelijk nog bespreken. "Dit om de geruchtenstroom op sociale media in te dammen die het aanzien van de politieorganisatie schadde", schrijft de rechtbank. Ook de eerdere conflicten tussen de werkgever en De Groot worden door de rechtbank benadrukt.