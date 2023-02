Hoorn wil permanente vergroting terrassen in binnenstad: "Blij dat gemeente mee wil denken"

Zowel horecaondernemers als de gemeente Hoorn zijn het erover eens: de terrassen op het Kerkplein en de Roode Steen moeten permanent vergroot worden. Maar de precieze invulling hiervan moet nog worden uitgewerkt.

Gisteravond werd het onderwerp besproken tijdens een commissievergadering van de gemeente Hoorn. Hierbij waren ook enkele horecaondernemers aanwezig, die gezamenlijk een brief naar het college en gemeenteraad hebben gestuurd om te pleiten voor permanente terrassen.

Volgens eigenaar Jort Poeze van het Hoornse eetcafé de Klinker is de vergadering gisteravond goed gegaan en zijn de gemeente en ondernemers het op veel punten eens. "Bijna alle voorkeuren van de gemeente en horecaondernemers komen overeen", licht hij toe aan WEEFF/NH Nieuws. "Dat is positief. We zijn blij dat de gemeente met ons meedenkt, en dat er niemand negatief tegenover stond."

Haken en ogen

Aan de invulling ervan zitten nog wat haken en ogen. Zo moet goed onderzocht worden of er met de ruimte die voor de terrassen nodig is genoeg uitvalswegen zijn voor hulpdiensten. Het ideale scenario voor de horecaondernemers kan daarom nog niet uitgewerkt worden.

"Met dat scenario zou de Roode Steen autoluw worden, en kunnen wij de wegen gebruiken om onze terrassen op te plaatsen", zegt Poeze daarover. "Daarom wordt er nu eerst voor een andere variant gekozen. We willen het graag veilig houden voor onze gasten. Bepaalde wensen werden niet uitgesloten, dus ik denk dat we daar in de toekomst, voor de komende jaren, wel uit komen."

Zoals het er nu naar uitziet, kunnen de uitgebreide terrassen vanaf april geopend worden. Hier is echter nog geen definitieve beslissing over genomen. Ook over de datum waarop de terrassen weer weggehaald moeten worden, bestaat nog geen duidelijkheid. "Maar de verwachting is dat deze tot oktober kunnen blijven staan."

Coronaterrassen

Drie jaar geleden werden de terrassen op het Kerkplein en de Roode Steen in Hoorn vergroot, omdat er vanwege de coronacrisis meer afstand gehouden moest worden. Dit 'experiment' is dusdanig goed bevallen, dat er gekeken wordt voor een permanente uitbreiding.

Uit het evaluatierapport van de afgelopen jaren bleek dat, hoewel er meer sprake was van incidentele klachten en onveilige situaties in het verkeer, er meer levendigheid in de stad heerst. Iets wat ook gunstig is voor het stadsstrand, waarvan een gedeelte dit jaar geopend gaat worden.

