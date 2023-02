Lijn 51 rijdt morgen weer, verzakking station Amsterdam-Zuid blijkt mee te vallen

Lijn 51 zal vanaf morgen weer volgens de normale dienstverlening rijden. Afgelopen weekend werd tijdens werkzaamheden voor het project Zuidasdok duidelijk dat er één metrospoor verzakt was. Gisteren werd daarom besloten om lijn 51 uit voorzorg stil te leggen. De verzakking is inmiddels aangepakt.

"Ik denk dat de reizigers die met lijn 51 rijden, een kreet van verluchting slagen als ze horen dat ze morgen weer met lijn 51 mogen reizen", aldus Mireille Muller, woordvoerder van het GVB.

Verzakking

Volgens woordvoerder van project Zuidasdok, Michiel Jonker, kan een verzakking in het spoor gebeuren en treedt het wel vaker op. Ondanks de verzakking was het spoor volgens hem niet onveilig. "Wij houden de kwaliteit continu in de gaten met monitoringsystemen, het spoor beweegt altijd wel wat, door warmte en kou bijvoorbeeld. Door de werkzaamheden is er ook veel energie door het spoor gegaan en dat kan de verzakking hebben veroorzaakt."

De oorzaak van de verzakking is volgens Jonker niet echt goed te achterhalen. "Er is een beetje ruimte ontstaan in de ondergrond, dat kan een tijd geleden zijn gebeurd, tijdens werkzaamheden bijvoorbeeld." De plek van de verzakking werd gevonden op het punt tussen het dak van de nieuwe passage en het gewone spoor. "De plaat onder de constructie was aan één kant iets aan het verzakken, het gaat dan om een paar centimeter. De constructie verder is wel goed, daar gingen we ook van uit."

De verzakte centimeters aan grond zijn inmiddels opgevuld en weer op de juiste hoogte gebracht. Ook is er een nieuwe plaat aangebracht.