Andrée van Es nieuwe voorzitter van het Amsterdamse 4 en 5 mei comité

Oud-wethouder Andrée van Es is voorgedragen als de nieuwe voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité. Daarmee volgt ze voormalig burgemeester Job Cohen op, die tien jaar voorzitter is geweest.

De 70-jarige Van Es heeft een lange staat van dienst in de politiek, een carrière die begon bij de PSP, één van de voorlopers van GroenLinks. In 1975 begon ze daar als fractiemedewerker, een paar jaar later werd ze Kamerlid en het gezicht van de partij.

In die periode ging de PSP samen met nog drie linkse partijen op in GroenLinks. In 1990 stapte ze uit de landelijke politiek en was ze onder meer directeur van debatcentrum De Balie, voorzitter van de GGZ en werkte ze ook voor de VPRO en de NOS. In Amsterdam was ze van 2010 tot 2014 wethouder.

De benoeming van Van Es is een voordracht van het college en moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Haar voorzitterschap zal ingaan vanaf 6 mei. Ze was de afgelopen jaren al bestuurslid van het comité.

Het comité organiseert in Amsterdam zo’n 350 activiteiten rondom 4 en 5 mei. De grote herdenking op de Dam wordt geregeld door het landelijke comité.