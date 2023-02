Brandweerlieden duiken het Spaarne in voor Giro 555

De opbrengst is in ieder geval een fiets en een verkeersbord en hopelijk ook veel geld voor de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen in Syrië en Turkije. De brandweer Kennemerland haalde woensdag op de landelijke actiedag geld op voor Giro 555.

Meerdere brandweerwagens, een aanhanger met een reddingboot en veel brandweermannen en vrouwen stonden opgesteld langs het Spaarne nabij de Gravenstenenbrug in Haarlem. De medewerkers voerden actie voor Giro 555 met een duikoefening.

Het was volgens een van de brandweerlieden een goed bezochte middag. "Het is woensdagmiddag, hè. Dan zijn veel schoolkinderen vrij, dus er is wel een mannetje of 80 komen kijken".