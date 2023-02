Een week lang geen vuilnis ophalen in een stad vol ongedierte: "Dat wordt een chaos"

Amsterdamse vuilnisophalers gaan vanaf vandaag één week staken om zo een betere cao en loonsverhoging af te dwingen. Maar een week geen vuilnis ophalen in een stad als Amsterdam, waar het al krioelt het ongedierte, is dat een goed idee? "Dat wordt een chaos", denkt Richello Guman van Eerste Hulp Voor Dierplagen.

Het is geen geheim dat het in Amsterdam krioelt van de ongedierte. Bijvoorbeeld bij de ondergrondse afvalcontainers in de Amsterdamse K-buurt is het regelmatig een grote bende met opengescheurde vuilniszakken vol etensresten en dat trekt allerlei ongedierte aan.

Nu er een week lang geen afval wordt opgehaald wordt het volgens Richello een grote bende. "Veel mensen zijn al bang voor ongedierte en op het moment dat er veel vuilnis op straat blijft staan, dan zullen er vogels op af komen en ongedierte." Dit zorgt dan weer volgens problemen met ongedierte bij mensen thuis.

Beestenboel

"Het wordt één beestenboel in Amsterdam." Het effect van deze actie zal namelijk langer duren dan een week. "Het zal er na een week misschien op het eerste gezicht netjes uitzien, maar de de rattenpopulatie groeit hierdoor alleen maar door", legt Richello uit. Als namelijk opeens heel veel voedsel te halen valt in de straten van Amsterdam, dan worden de ratten hier comfortabel mee en wordt dit een probleem voor de langere termijn.

Misschien een goede handel voor de ongediertebestrijder, maar Richello is alles behalve blij. "Er zijn veel mensen denken dat ze het zelf kunnen oplossen, maar er zijn ook mensen die dit niet zelf kunnen betalen. Het is allemaal helemaal niet goed voor de gezondheid."

Wat kun je zelf doen?

Je kunt natuurlijk een ongediertebestrijder inhuren. Maar volgens Richello is het al heel erg slim om gaten en kieren in je woning dicht te maken. De beste tip voor de Amsterdammers is voor de komende week: "Houd je vuilnis zo lang mogelijk binnen."