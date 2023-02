Spetterend benefietsconcert voor aardbevingsslachtoffers: bekijk hier de hoogtepunten

Er wordt vandaag door het hele land geld opgehaald voor Giro 555 om de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië te helpen. Afgelopen maandag was er ook al een indrukwekkend benefietconcert in de Philharmonie in Haarlem. Bekijk de hoogtepunten van het concert hier terug.

Benefietconcert Giro555 in Haarlem - NH Nieuws

Meer dan twintig Nederlandse artiesten bundelden maandag hun muzikale krachten om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het waren met name de artiesten met roots in het getroffen gebied die indruk maakten.

Net iets meer dan 41 duizend euro is er dan opgehaald voor Giro 555. Maar dat is niet alles, want alle omzet van de bar die avond komt daar nog bovenop. Wil jij nog iets doneren? Doneren kan hier.