Kinderkledingbedrijf met winkels in Schagen en Anna Paulowna failliet verklaard

De kinderkledingketen Amazingkids is failliet verklaard. Teruglopende omzetten zijn de oorzaak, meldt het Noordhollands Dagblad . Amazingkids heeft een webshop en meerdere vestigingen, waarvan twee in Schagen en Anna Paulowna. Alle winkels zijn voorlopig dicht.

Ook de website is uit de lucht. Volgens curator Bas Coelingh Bennink wordt gekeken of de winkels nog open kunnen voor een uitverkoop. En een eventuele doorstart is ook nog niet uitgesloten, zegt hij tegen het dagblad. "Doorstartkandidaten kunnen zich bij mij melden."

Het bedrijf begon in 2004 als een webshop en groeide door tot een keten met ook meerdere fysieke winkels. De coronapandemie en heeft Amazingkids uiteindelijk de das omgedaan. Coelingh Bennink: "Door de corona-lockdowns zijn de winkels een aantal keer dicht geweest in december. Om dan in januari en februari weer te openen voor de uitverkoop. Dat zet de marges onder druk", zo legt de curator uit. "Sinds februari vorig jaar hebben de eigenaren te maken met tegenvallende verkoop en omzet uit internetverkoop. Dat drukte de omzet. Om die reden zagen ze geen perspectief meer en is het faillissement aangevraagd."

Wat er na het faillissement met de tientallen medewerkers gaat gebeuren, is nog niet bekend.