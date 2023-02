Gemengde reacties op verplaatsing van 'overlast veroorzakende' ganzen in Grootebroek

De gemeente Stede Broec gaat deze week twee ganzen verplaatsen. De dieren zouden overlast veroorzaken op de Kruisgang in Grootebroek. Het besluit van de gemeente zorgt voor gemengde reacties in de buurt. Veel inwoners zijn blij dat de dieren een nieuwe plek krijgen, terwijl anderen de maatregel teveel van het goede vinden.

Vanwege de orde en veiligheid in het dorpen en het welzijn van de twee dieren, heeft burgemeester Wortelboer opdracht gegeven om de ganzen op een diervriendelijke manier te laten verwijderen. Hofganzen Bescherming Nederland zal ze deze week vangen. Daarna zal een gespecialiseerd bedrijf de dieren onderbrengen bij stichting Akka in Dalen, in de provincie Drenthe.

'Ook fijn voor de kinderen'

Olga de Boer vertelt in een reactie aan de gemeente dat ze het jammer vindt dat de waakse dieren als agressief worden bestempeld. "Waaks is heel normaal gedrag", legt zij uit. "De agressie is afkomstig van mensen die hem schoppen of hun hond erop af sturen. Je moet eens weten wat ze allemaal te verduren hebben hier. Gelukkig krijgen ze bij Akka nu een mooie plek. Ik ga ze missen!"