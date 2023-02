Ajax wil in kolkende Arena eerste stap zetten tegen 'indrukwekkend' Union Berlin

Ajax moet op zijn hoede zijn voor Union Berlin. Dat zegt trainer John Heitinga op de persconferentie voorafgaand aan de heenwedstrijd in de knock-outfase van de Europa League. "Waar ze ons pijn kunnen doen is in de omschakeling en bij standaardsituaties."

John Heitinga won de eerste vier wedstrijden als nieuwe trainer van Ajax - Orange Pictures

"Union is een sterk collectief", zegt Heitinga over de nummer twee van de Bundesliga. "Het is indrukwekkend wat zij laten zien. Ze vechten voor elkaar en strijden tot de laatste minuut. Zij scoren ook vaak in de slotfase."

"Ga er maar aan staan: als je die orkaan van geluid achter je hebt staan; dat moet je alleen maar extra krachten geven" Ajax-trainer John Heitinga

Naar aanleiding van de tweede helft tegen RKC Waalwijk lijkt het erop dat Calvin Bassey het fysiek sterke Union Berlin als centrale verdediger zal bestrijden. Dat zal betekenen dat hij samen met Jurriën Timber het centrale duo vormt en dat Edson Álvarez doorschuift naar het middenveld. "Dat zou kunnen", zegt Heitinga. Tekst loopt door onder de video.

Steven Bergwijn heeft op de afsluitende training volledig meegetraind. Tegen RKC was hij vanwege ziekte afwezig, maar als hij goed herstelt is hij tegen Union Berlin weer van de partij. Verder kan de trainer over een fitte selectie beschikken. Kolkende Arena De laatste jaren staat Ajax bekend om de sfeer tijdens de Europese wedstrijden. Heitinga hoopt dat zijn ploeg de fans op de tribune alsnog los weet te krijgen. "Toen wij de halve finale haalden zat ik samen met mijn zoon op de tribune. Dan ben je ook supporter van de club. Dan zit je daar als liefhebber. Als je dan de energie ziet die er in het stadion is, dat zijn hele speciale momenten die je ook bijblijven als speler. Tekst loopt door onder de video.

"Dat is iets wat wij morgen er teweeg willen gaan brengen", gaat Heitinga verder. "Dat ongeacht de tegenstander die langs komt, wij thuis een sterk collectief zijn. En met name ook de verbinding hebben met de fans. Ga er maar aan staan: als je die orkaan van geluid achter je hebt staan; dat moet je alleen maar extra krachten geven." De wedstrijd tussen Ajax en Union Berlin begint morgenavond om 18.45 uur in de Johan Cruijff Arena. Volgende week volgt de return in stadion An der Alten Försterei in Berlijn.