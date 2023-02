Carnaval in Noord-Holland: bij de ene gemeente groot feest, bij de andere blijft het stil

Carnaval boven de rivieren klinkt beneden de rivieren een beetje als vloeken in de kerk. Toch staan er ook hier genoeg feesten op de planning. In onder andere Kortenhoef, Zwaag en Den Helder worden de verkleedkleren uit de kast getrokken. Toch is het niet overal feest zoals beneden de rivieren. In de ene gemeente hossen de mensen van links naar rechts, in de andere gemeente blijft het stil. Waarom?

Volgens traditiedeskundige Ineke Strouken heeft de reden dat wij in Noord-Holland niet overal carnaval vieren vooral met de geschiedenis te maken: "Carnaval is een religieus feest en werd in de zestiende eeuw nog door heel het land gevierd. De reformatie bracht hier verandering in, want met de opkomst van het protestantisme raakte het land verdeeld. Protestanten moesten niets hebben van het feest. Het zou vooral voor chaos zorgen. En protestanten wonen voornamelijk boven de rivieren."

Dat het in de ene gemeente wel en de andere gemeente niet gevierd wordt, heeft met nog iets anders te maken. Irene Strengs, hoogleraar antropologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, heeft onderzoek gedaan naar carnaval in Noord-Holland. Uit dit onderzoek blijkt dat het feest boven de rivieren is geïntroduceerd doordat Brabanders en Limburgers in de jaren '50 en '60 veel naar andere delen van Nederland verhuisden, dus ook naar Noord-Holland. Sommigen gingen daar bij parochies vrijwilligerswerk doen, waar zij soms carnavalsverenigingen oprichtten. En zo ontstond er dus ook op sommige plekken in Noord-Holland een carnavalstraditie.

Het komt ook voor dat het feest in een gemeente pas later wordt geïntroduceerd. Dat is volgens Strouken wel moeilijker: "Je moet er eigenlijk echt mee opgegroeid zijn", legt ze uit. In Warmenhuizen is dat volgens voorzitter van de carnavalsvereniging De Bessenpappers wel gebeurd. Een groep vrienden kwam jaren geleden met het idee om daar ook eens een carnavalsfeestje te organiseren. Inmiddels zit er een vereniging achter en komen er honderden mensen op het feest af.

Kampioenen in verkleden

Dat het feest in sommige delen van onze provincie zo'n succes is, vindt Strouken niet zo gek. Volgens haar houden Nederlanders er als geen ander van om te verkleden. "Even in een andere rol stappen. Ontsnappen aan de realiteit."

Daarnaast is een weekend helemaal uit je dak gaan volgens haar ook goed om een burn-out te voorkomen.