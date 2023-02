Zaanse Kemal treedt op tijdens benefietconcert: "Voelt goed om iets te doen"

Met muziek iets betekenen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije: de Zaanse Kemal Samat laat vanavond tijdens een benefietconcert in de Gashouder zijn stem horen. De artiest is verdrietig, maar dankbaar dat hij zo iets kan betekenen. "Ik ben blij dat er met z'n allen zo geholpen wordt en we met z'n allen zo sterk zijn."

Vanwege opnames van zijn videoclip was Kemal tijdens de aardbeving in Turkije, maar heeft de aardbeving niet gevoeld. Hij vertelde eerder dat veel vrienden familieleden zijn verloren. Dit doet hem nog altijd heel veel. Kemal is dankbaar dat veel mensen in actie komen. "Dat we met z'n allen zo sterk zijn. Dit geeft een bericht over de wereld. Dat mensen met een goed hart het gaan overwinnen. Zo voelt het voor mij."

'Gillend hart'

Kemal zingt vanavond twee liedjes. Zo zingt hij een klassiek Turks lied. "Die in dat gebied van Turkije veel geluisterd werd", legt de Zaandammer uit. "Het gaat over een gillend hart dat nooit is gehoord. Ja, de mensen onder het puin hebben dat waarschijnlijk ook gevoeld."

Kemal tijdens de soundcheck voor het benefietconcert in Amsterdam: