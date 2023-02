Taiwanees toestel landt na 13 uur vliegen met gebarsten cockpitraam op Schiphol

Op Schiphol is gisteravond een toestel van de Taiwanese luchtvaartmaatschappij EVA Air geland, waarvan een cockpitraam gebarsten was. Dat meldt de Engelstalige nieuwssite Taiwan News. De piloten ontdekten de scheur anderhalf uur na vertrek vanuit de Thaise hoofdstad Bangkok, maar besloten toch door te vliegen naar Amsterdam. De Boeing 787-10 Dreamliner was opgestegen in Taipei, en vloog via Bangkok naar Nederland.

Een Boeing 787-10 van EVA Air - EVA Air

Na het opmerken van de barst en het nalopen van procedures die bij zo'n incident gevolgd moeten worden, koos de bemanning ervoor om de vlucht naar Schiphol alsnog af te maken. Na bijna 13 uur te hebben gevlogen, landde de Boeing rond 20.10 uur veilig op de Polderbaan van Schiphol. Vlucht geannuleerd EVA Air heeft aan Taiwan News laten weten dat er 337 passagiers, 4 piloten en 14 cabineleden aan boord waren. Het cockpitraam is op Schiphol gerepareerd, maar was niet op tijd klaar voor de terugvlucht naar Bangkok en Taipei. Die vlucht is geannuleerd.