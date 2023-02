Amsterdamse raad staat stil bij aardbevingsslachtoffers: "De beelden laten ons niet los"

"Mensen smeken om hulp, graven met hun handen in het puin om mensenlevens te redden. Het verdriet slaat soms om in woede, maar veel groter is de medemenselijkheid, de zorg voor elkaar en de grote moed. Hun familie en vrienden elders, en bijvoorbeeld hier in Amsterdam, voelen zich machteloos."

In de ambtswoning waren gisteren bijna zestig Turkse, Koerdische en Syrische Amsterdammers bijeen. "Ze hebben mij en anderen en elkaar een aangrijpende en persoonlijke verhalen verteld. Van jongeren die een luisterend oor bieden, van nabestaanden over getraumatiseerde kinderen. Velen hebben zelf geliefden verloren. Ze zijn bang, bezorgd, de pijn was tastbaar, voelbaar."

De burgemeester haalde het verhaal aan van het Syrische baby'tje dat onder het puin werd geboren. Het meisje zat nog met de navelstreng vast aan haar moeder, die al was overleden. "Dit is misschien wel het meest bijzondere verhaal tussen talloze aangrijpende verhalen. En de beelden laten ons niet los, van gewonden die een teken van leven geven, mensen die hun collega's redden, vaders en moeders die hun kind in de armen kunnen sluiten."

Het is vandaag de landelijke actiedag voor Giro555, en ook in Amsterdam zijn er tientallen inzamelingsacties. Zo is er vanavond een benefietconcert in de Gashouder in West.