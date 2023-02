Wethouder Peter Kramer stapt na acht maanden alweer op in Zandvoort

Peter Kramer stopt per 1 maart als wethouder in Zandvoort. Dat maakt zijn partij OPZ vandaag bekend. Kramer was acht maanden wethouder in het kustdorp en trekt zich terug uit de actieve politiek.

Kramer zegt in een schriftelijke verklaring dat hij vertrekt omdat zijn gedrevenheid onrust zou oproepen bij de ambtenaren. "Mijn aanblijven zou de verhouding tussen Zandvoort en de ambtelijke organisatie niet ten goede komen. Mijn gedrevenheid om iets goeds voor Zandvoort te doen, roept blijkbaar weerstand en onrust op. Om die reden heb ik besloten de eer aan mijzelf te houden."

Coalitie regeert door

Het vertrek van wethouder Kramer - die de Dutch Grand Prix (de Formule 1-race in Zandvoort), gebiedsontwikkeling en vastgoedprojecten in zijn portefeuille heeft - komt als een verrassing voor zijn partij OPZ. Fractievoorzitter Belinda Göransson: "Wij hoorden het nieuws afgelopen weekend. Vanavond vergadert de fractie hierover en begint de zoektocht naar een opvolger van Peter Kramer."

Die opvolger is volgens de fractievoorzitter nu nog niet in beeld. "Dat gaat waarschijnlijk iets langer duren dan 1 maart." Rond de Dutch Grand Prix is veel te doen in het kustdorp, maar dat dossier zou niets te maken hebben met het vertrek van de wethouder.

Het opstappen van de wethouder heeft geen gevolgen voor de coalitie in Zandvoort. "Het is een persoonlijke keuze van Kramer en geen politiek besluit", zegt fractievoorzitter Göransson, "We betreuren het besluit wel, want Zandvoort verliest met Peter een uiterst kundig bestuurder, die in acht maanden veel voor Zandvoort heeft betekend."

Peter Kramer was vanmiddag niet bereikbaar voor verder commentaar.