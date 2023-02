Voor tweede nacht op rij explosie bij huis in Amsterdam Geuzenveld

Bij de voordeur van een woning in de Doctor H. Colijnstraat in Amsterdam Nieuw-West is afgelopen nacht een explosie geweest. Het betreft het derde incident in de straat in ruim een week tijd.

Buurtbewoners hoorden rond 3.00 uur een harde knal en belden de politie. Door de explosie sneuvelde het keukenraam en woedde er een brand in de voortuin van de woning, die grenst aan het Jacob de Rijkhof. De politie zette het gebied ruim af en heeft sporenonderzoek verricht.

Het incident is de derde in korte tijd in de straat. Een nacht eerder was er ook al een explosie op het trottoir nabij dezelfde woning. Daarbij raakten twee geparkeerde voertuigen beschadigd. Ruim een week eerder, op maandagavond 6 februari, werd de voordeur van een woning op de derde verdieping van een flatgebouw verderop in de straat in brand gestoken.

De recherche roept getuigen van de drie incidenten zich te melden.