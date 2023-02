Tim helpt buurt voor elkaar te zorgen: "De overheid kan het niet alleen"

Vanuit verschillende hoeken kwamen bij Tim Doornewaard, directeur van buurthuis de Meevaart in Amsterdam-Oost, alarmerende berichten binnen over wijkgenoten in financiële nood. Hij kon het niet langer aanzien en verenigde vrijwilligers om minderbedeelden te helpen.

In coronatijd bedacht hij samen met andere buurthuizen een concept gebaseerd op het fenomeen 'uitgestelde koffie'. Bij dat idee koopt iemand van tevoren een kop koffie voor iemand anders die het niet kan betalen. Inmiddels biedt Doornewaard buurtbewoners de mogelijkheid om voor zes euro een maaltijd te kopen. Daarmee koop je niet alleen een gezonde hap voor jezelf, maar ook voor een ander. "Die andere maaltijd wordt in de koelkast gestopt. Mensen die het financieel moeilijk hebben kunnen de maaltijden vervolgens anoniem uit de koeling halen", vertelt Doornewaard. Het eten wordt bereid door vrijwillige buurtkoks. Vaak inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

"Ik geloof in de kracht van de buurt en een gezamenlijke aanpak om een beoogd doel te bereiken" Tim Doornewaard

Meer initiatieven Het concept van de maaltijden blijkt een succes. Ze worden vanuit het buurthuis aan de Balistraat dankbaar afgenomen. "Vaak is er een vast clubje mensen dat langskomt. De aantallen variëren van zo'n 10 tot 15 mensen per dag." Van stoppen is daarom volgens Doornewaard voorlopig nog geen sprake. Sterker nog: hij wil het initiatief zelfs verder uitbreiden. Zo broedt hij verder op de ideeën van een 'Community Kitchen', oftewel een keuken voor de buurt en wil hij zijn eigen initiatief nog meer leven in blazen. "Ik wil de buurtparticipatie verder vergroten door zoveel mogelijk inwoners met verschillende culturen, van arm tot rijk, bij het doen van boodschappen en koken te betrekken. Door verschillende culturen samen te brengen kunnen we gerechten serveren van over de hele wereld." Tekst loopt door onder foto

De buurtkoks aan het werk - Tim Doornewaard

Kloof terugdringen Doornewaard vindt het belangrijk een bijdrage te leveren. Hij constateert dat we momenteel voor veel maatschappelijke uitdagingen staan: "De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. De overheid kan dit niet alleen oplossen. Daar hebben we de gemeenschap voor nodig. Niemand in Nederland zou met honger naar bed moeten hoeven." Tekst loopt door onder foto

De buurtkok aan het werk - Tim Doornewaard

Met zijn initiatieven streeft Doornewaard naar een rechtvaardigere samenleving. "Ik hoop de kloof tussen arm en rijk steeds meer te kunnen dichten en mensen weer een kans te geven om te kunnen dromen."

Dé tip van Tim Doornewaard: "Er zijn veel mensen met goede ideeën, maar het valt en staat uiteindelijk bij de uitvoering. Je moet een goede samenstelling van mensen hebben. Dat vraagt om ondernemend vermogen. Maar het belangrijkste is: maak gebruik van de kennis en kunde van mensen uit de samenleving, een verbindende kracht en gezamenlijk doel. Zo zorg je uiteindelijk met elkaar voor een veerkrachtige samenleving."