De Peiling: welk Noord-Hollands woord mag nooit verdwijnen?

Sinds deze week wordt op de UvA het vak Jiddisj gegeven. Tot grote verbazing van de Universiteit, kwamen er vier keer zoveel aanmeldingen dan verwacht binnen. De volkstaal werd eeuwenlang gesproken door veel Joden in Europese steden en veel woorden komen we nog in de Amsterdamse taal tegen. Denk bijvoorbeeld aan stiekem, gabber of tof.