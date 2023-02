MS-patiënt Linda krijgt ongeschikte handbike, gemeente schermt met niet-bestaande wet

Linda de Ridder (37) uit Heerhugowaard heeft tegenwoordig altijd tegenwind: met haar nieuwe elektrische handbike komt ze amper vooruit. Als ze via de gemeente vraagt om een sneller model, krijgt ze te horen dat een nieuwe Europese wet de maximumsnelheid voor handbikes heeft verlaagd, maar dat ligt toch net even anders. Een reconstructie.

Linda lijdt aan MS en moet elke maand voor een infuusbehandeling naar het ziekenhuis. Die behandeling maakt haar erg suf. "Soms ben ik daarna nog dagen moe", vertelt ze. Omdat autorijden daarna te gevaarlijk is, maakt ze de reis met haar elektrische handbike, die ze aan haar rolstoel koppelt. Deze Wmo-voorziening krijgt ze via de gemeente Dijk en Waard.

De vorige handbike van Linda haalde een snelheid van zo'n 25 kilometer per uur. "Maar die stoel was veel te smal en zat niet comfortabel", verklaart ze. Van de gemeente krijgt ze daarom een nieuw, maar compleet ander model. Met een groot nadeel: de nieuwe haalt maar een maximumsnelheid van 15 km/u. De handbike blijkt door de fabrikant te zijn begrensd. "Mijn dochter van tien kan nu gewoon naast me joggen. Fietsers en skaters vliegen me voorbij. Als ik dit vooraf had geweten, was ik hier nooit mee akkoord gegaan."

Vingertje naar Brussel

Ze mailt naar haar Wmo-consulent en vraagt om opheldering. Die legt uit dat er contact is geweest met Medipoint, de leverancier van de handbikes. Er wordt met de vinger naar Brussel gewezen. "De nieuwe Europese wet- en regelgeving stelt vast dat een handbike niet harder meer mag dan 15 km/u. Hier dienen in de toekomst alle leveranciers zich aan te houden", valt te lezen in de mailwisseling.

De zogenoemde printplaatjes, die de snelheid van een E-bike of handbike bepalen, worden volgens Medipoint daarom niet meer gemaakt. "Even aan de computer koppelen om de snelheid te verhogen, kan dus niet meer", schrijft de Wmo-consulent.