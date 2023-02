Opnieuw hulp bij stijgende energiekosten: Gooise Meren trekt portemonnee nog eens

Inwoners van Gooise Meren die de energierekening niet of moeilijk kunnen betalen, kunnen rekenen op extra steun van de gemeente. De eenmalige toeslag voor 2022 is niet 1.300 euro, want het college heeft besloten het bedrag met 500 euro te verhogen naar 1.800 euro. Gooise Meren verwacht hiermee zo’n 2.700 huishoudens te helpen.

Toen vorig jaar de energieprijzen als een gek stegen, kregen veel inwoners het financieel lastig. Het Rijk besloot de portemonnee te trekken, zodat de mensen met de smalste beurs een vergoeding kregen om hun energierekening te kunnen blijven betalen. Nu is landelijk besloten deze eenmalige ‘bijzondere bijstand’ te verhogen, zodat er ook geld is voor de eerste maanden van 2023.

De 500 miljoen euro extra uit Den Haag voor deze eenmalige verhoging is inmiddels uitgekeerd aan de gemeenten. Gooise Meren stelt de 2.300 huishoudens, die vorig jaar al 1.300 euro kregen toegewezen, zelf op de hoogte en boekt die extra 500 euro over.

Verder vermoedt de gemeente dat er nog eens 360 nieuwe aanvragen binnenkomen. Dat heeft vooral te maken met het verhogen van de inkomensgrens. Wie in Gooise Meren woont en 130 procent verdient van de bijstandsnorm komt ook in aanmerking voor de toeslag. Die grens lag altijd bij 120 procent.

Buiten de boot

Maar het college heeft opnieuw besloten deze inkomensgrens hoger te trekken. Met dit besluit wil Gooise Meren meer mensen helpen. Het zijn ook vaak inwoners die qua regelingen net buiten de boot vallen, zo laat de gemeente weten.

Huishoudens die niet bekend zijn bij de gemeente maar wel aan de voorwaarden voldoen, zoals het hebben van een laag inkomen, hebben tot uiterlijk 30 april de tijd om de Energietoeslag 2022 aan te vragen. Als zij inderdaad voldoen aan de eisen en de gemeente de aanvraag goedkeurt dan krijgen zij meten het volledige bedrag van 1.800 euro.

In totaal wordt er in Gooise Meren bijna 5 miljoen euro aan energietoeslag uitgekeerd. Vorig jaar is het grootste gedeelte hiervan al overgemaakt. Het gaat om net iets meer dan 3 miljoen euro. In deze tweede ronde gaat het om een bedrag van 1,8 miljoen euro.