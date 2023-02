Onder de inkt en met veel cashgeld: Amsterdammers en Weesper van snelweg geplukt voor Duitse plofkraak

Twee Amsterdammers en een Weesper zijn afgelopen vrijdag vlakbij de Duitse grens van de snelweg geplukt als verdachten van een grote plofkraak in het Duitse Mülheim an der Ruhr. Ze zaten onder de inkt van het beveiligingssysteem van de geldautomaat en hadden ook een groot bedrag aan besmeurd cash geld bij zich.

De vier verdachten, die naast uit Amsterdam en Weesp ook uit Lelystad komen, zitten op dit moment nog vast. De rechtbank zal later beslissen of zij zullen worden overgeleverd aan Duitsland.

Door samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse politie kon gauw een verband worden gelegd tussen de plofkraak in Duitsland en de situatie met de verdachte auto in Nederland.

Verschillende banken maken namelijk tegenwoordig gebruik van allerlei preventieve methoden om plofkraken tegen te gaan. Eén daarvan heeft betrekking tot inkt. Sommige geldautomaten worden uitgerust met inktpatronen, die bij een explosie of diefstal, ontploffen. Met als direct gevolg dat het gestolen geld onbruikbaar wordt. Als indirect gevolg komen de daders ook volledig onder de inkt te zitten.

De mannen werden aangehouden door de Nederlandse politie, die in het grensgebied de auto van de mannen op vond vallen. Dat bleek dus niet onterecht, gezien hun buit en de inktvlekken.

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.