Middenmeer met twee prinsen klaar voor carnavalsweekend: "Dubbel zo groot feest"

De verkleedkist kan weer van zolder, want in Middenmeer is het vanaf vandaag weer carnaval. En dat betekent vijf dagen lang feesten en bier drinken in de gekste outfits. De afgelopen week is de carnavalsvereniging De Meerkoetelaars druk bezig geweest om de loods, die normaal vol staat met urinoirs en Dixi's, om te toveren tot feesttent.

De twee prinsen zijn klaar voor het weekend - NH Nieuws / Kelly Blok

Niet zoals gewoonlijk één, maar wel twee prinsen zullen deze 69e editie in goede banen proberen te leiden. Vrienden Jeroen van de Velde en Nick Zuidema zijn dit jaar allebei prins carnaval onder de gezamenlijke naam Dos Bollos. Maar waarom twee prinsen? "We hebben vorig jaar een minder jaar gehad", legt Jeroen van de Velde uit. Jeroen was vorig jaar ook al prins carnaval, toen we nog volop bezig waren met het coronavirus. Er werd toen in Wieringerwerf bij Café de Buren een alternatieve carnaval georganiseerd, maar dat was volgens de prinsen toch anders. "Dat was niet een echt carnaval en daar had ik dus nog recht op", vertelt Jeroen, "dus we gaan er een dubbel zo groot feest van maken met twee prinsen." In onderstaande video geven de prinsen alvast een sneak preview van de feesttent:

Prinsen Dos Bollos zijn klaar voor een gezellige carnaval - NH Nieuws