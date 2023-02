Wijnants (VVD) stapt op als ondervoorzitter gemeenteraad na ophef verzinnen 'MeToo'tje'

VVD-raadslid Daan Wijnants stapt op als ondervoorzitter van de gemeenteraad. Aanleiding is de ophef die is ontstaan over zijn uitspraken die hij in 2019 deed tijdens een strategisch overleg van de VVD. Daarin vroeg hij een collega om een MeToo-actie te verzinnen.

De kwestie kwam vorige week aan het licht na een publicatie van het NRC. Tijdens het gesprek zou Wijnants aan zijn collega Ellis Mulder, momenteel stadsdeelcommissielid in Zuid, hebben gevraagd of zij niet een 'MeToo'tje kon verzinnen' tegen een stadsdeelbestuurder van D66.

"In 2019 heb ik in een intern overleg een foute en misplaatste grap gemaakt, waar ik direct al spijt van had. Er is vanzelfsprekend nooit sprake geweest van een serieuze opzet of bedoeling. Het spijt me dat ik daar, vier jaar geleden, mensen mee gekwetst heb", zegt Wijnants in een verklaring.

"Ik merk dat er minder draagvlak is ontstaan voor mijn rol als voorzitter van het presidium (dagelijks bestuur van de gemeenteraad red.). En hoewel ik vind dat deze discussie niet in de juiste context gevoerd wordt, wil ik niet dat er licht zit tussen deze rol en het vertrouwen van andere fracties. De komende periode ga ik mij dan ook weer volledig inzetten om in mijn rol als raadslid Amsterdam iedere dag weer een stukje mooier te maken."

Melding van grensoverschrijdend gedrag

De suggestie van Wijnants bleef Mulder een lange tijd dwarszitten. In 2021 meldde zij het voorval bij de partij onder grensoverschrijdend gedrag. De VVD beloofde aan Mulder terugkoppeling van het onderzoek, maar vlak voordat de kandidatenlijst bekend werd gemaakt kreeg zij te horen dat er 'geen beletsel' was tegen Wijnants. Mulder was verrast door de timing en de inhoud van de terugkoppeling.

Kort daarna zou Mulder ook door partijvoorzitter Paul Luijten onder druk zijn gezet om een journalist van het NRC te bellen om te zeggen dat de integriteitsregels binnen de VVD goed geregeld zijn. In het telefoongesprek, dat in handen van de krant is, zou Luijten hebben gezegd 'als jij zegt we hebben bij de VVD allemaal keurige procedures en ik weet bij God niet waar het over gaat, dan is het weg'.