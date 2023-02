Van peperduur tot paleis voor een prikkie: hier staan de duurste en goedkoopste huizen

Dat de huizenprijzen hoog zijn, weten we allemaal. Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien hoe duur de huizen gemiddeld waren in onze provincie. Waar stonden de duurste huizen van Noord-Holland? En hoe zagen ze eruit?

Van de tien duurste gemeenten in Nederland liggen er zeven in Noord-Holland, namelijk Bloemendaal, Blaricum, Laren, Heemstede, Landsmeer, Gooise Meren en Bergen. Ten opzichte van 2021 is daarin niks veranderd. In de kaart hieronder zie je de gemiddelde transactieprijs per bestaande woning in jouw gemeente. Nieuwbouw is dus niet meegenomen. Tekst gaat door onder de kaart.

Zo had deze villa aan de Naarderweg een vraagprijs van ruim 3,8 miljoen euro. Voor dat geld krijg je wel een buitenzwembad, vier slaapkamers, 2 badkamers, een jacuzzi en 5.000 vierkante meter aan perceel. De Zwaluwenweg is met een vraagprijs van ruim 2,9 miljoen ook aardig aan de prijs en voor dit huis aan de Waterschapslaan was de koper minimaal 2,3 miljoen kwijt.

Blaricum is na Bloemendaal de duurste gemeente van het land. Hier lag de gemiddelde verkoopprijs ietsjes onder de 1,1 miljoen euro. Voor de huizen met de hoogste vraagprijs moest je ook hier diep in de buidel tasten.

Neem dit nederige stulpje aan de Duin en Beeklaan . Voor de vraagprijs van 4,2 miljoen euro heb je wel een goedgevulde portemonnee nodig. Daar krijg je wel een fraai uitzicht op het Zorcherpark voor terug, net als zes slaapkamers, drie badkamers en een verwarmde zwemvijver. Deze villa aan de Bloemendaalseweg is een stuk minder duur, maar nog steeds niet echt goedkoop met een vraagprijs van bijna 2,9 miljoen. Ook de Vijverweg is vertegenwoordigd: daar werd dit huis aangeboden met een vraagprijs van 2,1 miljoen.

De duurste huizen van het land staan in de gemeente Bloemendaal. De gemiddelde prijs waarvoor een optrekje werd verkocht in 2022 was ruim meer dan 1,1 miljoen euro. Dat is begrijpelijk, zeker als je de drie huizen ziet met de hoogste vraagprijs die zijn verkocht vorig jaar.

Om inzicht te krijgen in wat die gemeentes zo duur maakt, heeft NH Nieuws hieronder een lijstje gemaakt met de duurst aangeboden huizen in 2022 in de drie prijzigste gemeentes. En: onderaan een tip voor degenen die een iets betaalbaarder buurt zoeken in Noord-Holland. Deze lijst is samengesteld op basis van de gegevens op Funda.

Want de daling lijkt ingezet wat betreft de huizenprijzen. Al twee kwartalen op rij zijn ze gedaald, blijkt uit cijfers van de NVM . Vooral in de regio's Groot-Amsterdam, IJmond en Haarlem daalt de gemiddelde prijs voor een huis snel, met zo'n 9 procent.

De gemiddelde transactieprijs in heel Nederland was over 2022 gemiddeld 429.000 euro. In 2021 was dat 387.000 euro. De gemiddelde prijs is dus gestegen met bijna 11 procent. Omdat het hier over cijfers van vorig jaar gaat, is het beeld van dit jaar alweer anders.

3. Laren

Niet geheel verrassend is ook de op twee na duurste gemeente te vinden in 't Gooi. In Laren was de gemiddelde transactieprijs voor een woning in 2022 ruim 1 miljoen euro. Hieronder staan de drie verkochte huizen met de hoogste vraagprijzen in Laren.

Te beginnen bij de Brink. Daar kreeg je voor een vraagprijs van bijna 3 miljoen een villa 'met Victoriaanse achtergrond'. Bij de prijs inbegrepen zit een beeldentuin, zeven slaapkamers, een zwemvijver met fontein en een paardenstal. Ietsjes goedkoper is de Naarderstraat voor bijna 2,9 miljoen met buitenzwembad en de Tafelbergweg werd aangeboden 2,5 miljoen.

Alternatief in Noord-Holland

Duizelen deze prijzen je? Kijk dan eens naar Den Helder. De gemeente in de Noordkop is de 'goedkoopste' van de hele provincie. Slechts zes gemeentes in Nederland zijn minder duur.

In Den Helder werden vorig jaar huizen aangeboden voor een stuk schappelijkere prijzen, zoals deze aan de Van Limburg Sitrumstraat. Biedingen konden beginnen bij 80.000 euro. Ook aan de 3e Emmadwarsstraat ben je een stuk goedkoper uit: daar was de vraagprijs precies een ton. Tot slot is de Diaconiestraat ook een betaalbaar alternatief voor 't Gooi. Daar konden geïnteresseerden bieden vanaf 104.000 euro.