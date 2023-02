Ernstig auto-ongeluk bij brug in Oostzaan, bijrijdersstoel gespiest

In de nacht van dinsdag op woensdag is rond 02:30 uur op het Zuideinde in Oostzaan een ernstig ongeluk gebeurd. De bestuurder van de auto raakte hierbij gewond. Volgens de politie mag het een godswonder heten dat er geen bijrijder in de auto zat, 'die had het waarschijnlijk niet overleefd'.

Dinsdagnacht schatte de automobilist de brug in Oostzaan verkeerd in. Met als gevolg dat hij zeer hard tegen de leuning van de brug reed. Die spietste zijn voorraam en vloog naar binnen. Volgens de politie ter plaatse had een eventuele bijrijder dit ongeluk niet overleefd. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.