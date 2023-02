Twee uur na diefstal heeft gestolen fiets in Amsterdam al een nieuwe berijder

Een in Amsterdam gestolen fiets wordt gemiddeld binnen twee uur na diefstal alweer gebruikt. Dat is één van de conclusies uit onderzoek van de gemeente. Daaruit blijkt ook dat de fiets vaak vlakbij de plek van diefstal verkocht wordt.

De gemeente liet het onderzoek uitvoeren nadat de Amsterdamse tekenkamer drie jaar geleden concludeerde dat het aantal fietsendiefstallen in de stad sinds 2012 was gestegen. De onderzoekers gebruikten 100 tweedehands fietsen die ze met een gps-tracker konden volgen. De tweewielers werden neergezet op 20 plekken met een hoog 'diefstalrisico'.

Geen rekje

Van de 100 fietsen werden er 70 gestolen. De fietsen die niet waren vastgemaakt aan een rek, waren het snelst weg.

De meeste fietsen werden daarna in de directe omgeving weer in gebruik genomen. Uit de analyse zou blijken dat ongeveer 30 procent van de fietsen via georganiseerde fietsendiefstal gestolen wordt. Zeventien procent van de fietsen werd doorverkocht op bekende doorverkoopplekken, zoals het Leidseplein, het Waterlooplein, het Rijksmuseum en bij een van de toegangen van het Vondelpark.

Geen bewijs

Wethouder Melanie van der Horst (Vervoer) schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de politie niet op basis van de bevindingen uit het onderzoek kan handelen, omdat er niet genoeg bewijs is: "Voor een vervolgactie is geen capaciteit", aldus de wethouder, "omdat de voertuigdiefstal door de driehoek niet als prioriteit is bepaald."

In een poging de dieven op heterdaad te kunnen betrappen, zet de politie nu lokfietsen in. "Wanneer een eigenaar zijn eigen gestolen fiets op sociale media te koop ziet staan dan onderneemt de politie actie om de verkoper op heterdaad te betrappen, mits er op dat moment voldoende capaciteit beschikbaar is."

Graveren

Volgens Van der Horst toont het onderzoek aan dat er meer fietsenrekken in de stad moeten worden geplaatst. "Daar wordt hard aan gewerkt." Fietseigenaren kunnen hun fiets ook laten graveren. Een graveerteam staat het hele jaar door op verschillende locaties in de stad.