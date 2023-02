Daten met toekomstige trouwambtenaren op Valentijnsdag: "Schreeuwend tekort aan mannen"

In een romantisch versierde raadszaal in Castricum werden vandaag speeddates gehouden om toekomstige trouwambtenaren aan de haak te slaan. De gemeentes van de BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) hebben nog een paar vacatures openstaan. "De dag van de liefde is natuurlijk dé dag om dit te organiseren", vertelt Esmée Swart van de organisatie.