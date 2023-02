Knaagdieren én een smalle beurs? Weggeefkastje biedt uitkomst

De crisistijd levert bijzondere initiatieven op. Zo is er nu een service voor mensen die een knaagdier hebben én een smalle beurs. Op het terrein van het Knaagdierencentrum in IJmuiden staat sinds vandaag een weggeefkastje waar voer en andere benodigdheden voor konijnen, cavia's en andere knaagdieren kunnen worden gehaald én gebracht.

Het knaagdierenkastje is een afgeleide van de kastjes voor levensbehoeften voor mensen die het niet breed hebben. In de IJmond zie je steeds meer. Een hokje voor mensen die thuis een knaagdier hebben, was er nog niet. "Als team hebben we bedacht dat het goed zou zijn deze service te bieden", zegt Marleen Welbergen, coördinator van het Knaagdierencentrum op de Heerenduinweg.