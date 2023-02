'Teller huidig woningtekort regio Amsterdam staat op 45.000'

Het woningtekort in regio Amsterdam bedraagt op dit moment zo'n 45.000 woningen. Dat blijkt uit de cijfers van een jaarlijks onderzoek van vastgoedadviseur Capital Value en ABF Research. Volgens de onderzoekers zal het tekort in de komende jaren tot 2025 sterk toenemen. Vooral oudere en jongere huishoudens zouden hierdoor in de problemen komen.

De woordvoerder van wethouder Van Dantzig (Woningbouw, Grond en Ontwikkeling) laat weten dat het lastig gaat worden om de jaarlijkse ambitie van 7500 woningen dit jaar te halen. Het woningtekort in regio Amsterdam kent een tekort van 6,5 procent van de woningvoorraad. Hiermee is het tekort hoger dan het gemiddelde woningtekort van de woningvoorraad in Nederland (4 procent).

Captial Value spreekt in het onderzoek over 8.100 woningen, waarvan de bouw vorig jaar zou zijn uitgesteld in regio Amsterdam. Dit klopt volgens de gemeente niet helemaal. "Zij kijken in het onderzoek waarschijnlijk naar de planvoorraad, waarvan ongeveer zestig procent daadwerkelijk leidt tot een startbouw. Het verschil zit 'm in alle potentiële woningen die je gaat bouwen en de concrete plannen die er zijn en worden uitgevoerd."

Problemen

Mogelijk zal het het tekort aan woningen door de uitgestelde bouw vorig jaar (8.100 woningen, volgens cijfers Captial Value) en de grote groei van ouderen en starters nog verder stijgen. Het onderzoek van Captial Value en ABF Research stelt dat het aantal jonge huishoudens (t/m 29 jaar) de komende vijf jaar in de regio Amsterdam met 9.900 zal toenemen. Dit zou een stijging van negen procent betekenen.

Door een tekort aan middeldure huurwoningen kan deze groep lastig doorstromen naar de reguliere huurmarkt. Ook het bemachtigen van een koopwoning is een flinke uitdaging. Daar komt bovenop dat het aantal ouderen (75-plus huishoudens) in de regio in de komende vijftien jaar met 63 procent zal toenemen. Tot circa 120.500; een toename van ongeveer 46.800 huishoudens. Voor deze groep is de bouw de afgelopen jaren ook achtergebleven.

Tekst gaat verder onder afbeelding.