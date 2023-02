Dit jaar geen VIStival in Den Oever, over volgend jaar wordt nog nagedacht

Het jaarlijkse VIStival dat al elf jaar lang duizenden bezoekers naar de Oeverse haven trekt, trekt voor dit jaar de stekker eruit, meldt mediapartner Regio Noordkop . Het festijn wordt al jarenlang mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers en de sponsors. Maar financieel is het nu niet meer te bolwerken. "Echt alles is duurder geworden."

Bovendien zijn sommige geldschieters afgevallen: "Tel daarbij nog op dat sommige sponsors die we voor corona hadden nu de keuze hebben gemaakt om niet meer of minder te sponsoren. Iets wat uiteraard te begrijpen is. Ook voor hen is er veel veranderd na corona."

"Vorig jaar konden we het financieel net aan bolwerken en dat kwam mede door de samenwerking met de gemeente Hollands Kroon", vertelt Esmeralda Dekker van de organisatie. "Had de gemeente niet meegedaan, dan waren we er financieel niet uitgekomen. Ontzettend jammer, maar wel de realiteit. Na twee jaar corona is alles explosief gestegen. De huur van de marktkramen, huur van alle andere materialen zoals de biertafels, de verzekering en ga zo maar door. Alles, maar dan ook echt alles is duurder geworden."

Daarbij wilde de organisatie van het VIStival juist niet de prijzen verhogen. "Wij hebben de keuze gemaakt om vorig jaar de kraamhuur niet te verhogen. We wilden graag een grote gezellige markt waar iedereen die altijd bij ons was geweest zich nu ook nog steeds welkom zou voelen. Ook de prijs voor de vis wilden we schappelijk houden. Het doel van het VIStival is het promoten van vis, dan moet je het ook leuk houden voor elke portemonnee."

Besef

Dekker: "Toen we eind vorig jaar de balans opmaakten, kwam het besef dat we zo niet door konden gaan. Als we dit jaar, zonder de hulp van de gemeente, weer tegen hetzelfde probleem aanlopen dan zouden we er zelf financieel bij inschieten en dat is een situatie die niemand wil."

Zodoende komt er in ieder geval dit jaar geen VIStival. "We gaan kijken wat we kunnen veranderen om ervoor te zorgen dat het VIStival wel blijft bestaan, want we zijn nog steeds van mening dat het een supermooi evenement is. Misschien is het een idee om er een tweejaarlijks evenement van te maken. Genoeg stof tot nadenken voor ons."