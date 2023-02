Duikers vinden 128 kilo coke onder Braziliaans zeeschip in Westelijk Havengebied

De cocaïne werd gevonden tijdens een reguliere controle van de douane. Het HARC-team Amsterdam, een samenwerking tussen de douane, FIOD en politie, neemt de zaak verder in onderzoek.

Recordjaren

In de Amsterdamse haven worden vaker ladingen cocaïne gevonden. Het afgelopen jaar was in dat opzicht zelfs een recordjaar: in 2022 werd er in totaal 1522 kilo cocaïne opgevist. De vondst van ruim 1100 kilo in een container met cacaobonen in juli vorig jaar, nam het leeuwendeel voor zijn rekening.

In 2021 was de gevonden hoeveelheid cocaïne met 1300 kilo ook al opvallend veel hoger dan in de eerdere jaren. Eerder ging het vaak om tientallen tot een paar honderd kilo dat in de haven gevonden werd.

In de Rotterdamse haven liggen de jaarlijkse vangsten trouwens nog veel hoger. Vorig jaar werd er daar 47.000 kilo cocaïne gevonden, een jaar eerder werd er nog 70.000 kilo onderschept.