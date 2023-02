Veroorzaker (20) fataal ongeluk legt zich niet neer bij celstraf en gaat in hoger beroep

De 20-jarige Joris A. uit Julianadorp is het niet eens met de rechter die hem twee weken geleden veroordeelde tot achttien maanden gevangenisstraf en gaat in hoger beroep. A. bestuurde in oktober 2021 de auto die op de Zanddijk in Julianadorp crashte. Bij het ongeluk kwam de toen 19-jarige Jason om het leven. Zijn vriendin raakte zwaargewond.

De officier van justitie had twee jaar gevangenisstraf geëist. Hij vond dat sprake was van zeer onverantwoordelijk en roekeloos rijgedrag. "Joris A. reed zo'n 130 tot 150 kilometer per uur. Met zo’n hoge snelheid is de kans verschrikkelijk groot dat er een verkeersongeval ontstaat."

Volgens de vriendin van Jason was er sprake van een 'race', een spelletje wie er het hardst kon rijden. Hoewel de auto met wie A. racete op een bepaald moment afhaakte, reed A. door. Tot paniek van Jason en zijn vriendin, die bij hem in de auto zaten. 'Wij schreeuwden dat hij moest stoppen en dat hij zich te veel liet uitdagen.' A. reed toch door en raakte op een gegeven moment in een slip.

De familie en vrienden van Jason waren aanwezig bij de rechtszaak en lieten hun ongenoegen duidelijk blijken. "Je hebt je lesje niet geleerd, dat is duidelijk", zei de moeder van Jason, die verhaalde hoe A. nog steeds veel te hard reed. "Als de dood van jouw vriend niet laat inzien hoe gevaarlijk hard rijden is, vraag ik me af wat wel. Jij bent geen vriend, je bent gewetenloos."

Rijontzegging

Naast de gevangenisstraf had de officier ook een rijontzegging van vier jaar geëist. Hoewel de rechter besloot tot een iets lagere gevangenisstraf, werd wel de maximale rijontzegging van vijf jaar gegeven. Bij de rechtszaak pleitte de advocaat van A. niet voor een celstraf. Hij wilde dat een taakstraf van 240 uur gegeven zou worden, met een rijontzegging van een jaar.

Hoewel het Openbaar Ministerie niet in hoger beroep gaat tegen de uitspraak, doet A. dit dus wel. De advocaat van A. is gevraagd om een toelichting, maar gaf aan 'verder geen uitspraken te doen'. Wel wilde hij bevestigen dat zijn cliënt inderdaad in hoger beroep gaat.