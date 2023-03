Hoe de enige Noordzeevisser van Amsterdam strijdt voor een duurzame korte visketen

Toen Kramer 19 jaar oud was en klaar met zijn school trad hij in de voetsporen van zijn vader in de visserij. In het begin op het schip van zijn vader, maar na een jaar besloot hij de boel te verkopen. "Mijn vader wilde mij niet achterlaten met een bedrijf waar we 35 liter brandstof in de week de lucht in bliezen en maar 8.000 kilo vis vingen." Zelf begreep Kramer dat toen niet en begon zelfs te huilen toen hij het nieuws van zijn vader hoorden. "Ik zei toen: 'Je verkoopt mijn schip onder mijn kont vandaan. Maar hij wilde mij niet alleen laten met zo'n visserij bedrijf.'"

Energiezuinig schip

Na een aantal jaar als freelance visser gewerkt te hebben zag Kramer dat de visserij duurzamer kon. "Ik heb de zaak uiteindelijk overgenomen van mijn vader met de doelstelling om de duurzaamste visser van Nederland te worden." In 2018 bouwde de visser een energiezuiniger schip, genaamd MDV2. Het schip is energiezuiniger door een speciale visserijtechniek die gebruikt wordt en daarnaast wordt het schip diesel en elektrische voortgestuwd.

Om te bepalen wat de juiste weg is en hoe hij nog verder kan verduurzamen laat hij zich adviseren door milieuorganisatie Good Fish (bekend van de VISwijzer) en een comité van experts op het gebied van visserij. Voor hem is dat de enige weg voor een goede toekomst van de Noordzee.

In 2019 ging zijn schip dan eindelijk in de vaart. "Dit was in de winter en dat was best lastig, want de boot is best seizoensafhankelijk. Maar ik dacht ik ben jong, dat lukt wel".