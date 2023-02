Purmerends schooltje tot de nok gevuld met spullen voor Syrië

Auto's vol kleren, dekens en schoenen rijden af en aan bij een oud schoolgebouwtje in Purmerend. Twee lokalen zijn al tot het plafond gevuld en nog steeds komen mensen langs met tassen vol spullen voor de slachtoffers in Syrië. Mehmet Uygun woont al 28 jaar in Purmerend en heeft familie in het getroffen gebied in zowel Turkije als Syrië. "Ik ben ontzettend blij en trots dat Purmerenders bellen voor steun en spullen langs brengen."

De spullen die in het oude schooltje verzameld worden, gaan donderdag richting Syrië. Met de familie en vrienden in Syrië en Turkije gaat het naar omstandigheden goed zegt Mehmet. "We leven dagelijks met ze mee, maar daarheen gaan is geen optie. We dachten we kunnen hier iets voor ze betekenen."

Donderdag worden alle spullen ingeladen en beginnen ze aan de lange tocht. Mehmet hoopt dat de goederen dit weekend aankomen. Alhoewel de school steeds voller raakt, hoopt hij dat mensen nog steeds spullen willen doneren. "We danken iedereen, maar doe maar rustig anders wordt het een beetje teveel."