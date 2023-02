Vrouw (82) op de fiets aangereden door bestelbus bij Alkmaarse Kringloop

Een 82-jarige Alkmaarse vrouw is vanmorgen rond 11.30 uur op de Zijperstraat door een bestelbus van de Kringloop aangereden. De 19-jarige bestuurder uit Hollands-Kroon wilde op het industrieterrein parkeren en zag haar over het hoofd. De Alkmaarse ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis, laat de politie weten.