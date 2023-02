Kinderen zien hoe vrachtwagen voetganger aanrijdt in Haarlem

Dinsdagmiddag is een vrouwelijke voetganger bij het Marsmanplein in Haarlem aangereden door een vrachtwagen. Zij raakte hierbij zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Veel mensen, waaronder meerdere kinderen, waren getuige van het ongeluk.

Het ongeluk vond plaats rond 13:45 uur op de Rijksstraatweg, ter hoogte van het Marsmanplein. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de voetganger bij een oversteekplaats is aangereden, maar op dit moment nog onderzoek te doen naar de exacte toedracht.

Slachtofferhulp

Volgens NH Nieuws verslaggever Rob Wtenweerde is er veel politie op de plek van het ongeluk. Ook een traumahelikopter is in de buurt van het Marsmanplein geland. De vrachtwagenchauffeur is volgens hem erg aangeslagen. "Ik heb een camera, maar helemaal niets gezien", vertelt hij tegen Wtenweerde.

Volgens de politiewoordvoerder waren veel mensen getuige van het ongeluk. "Wat de situatie extra naar maakt, is dat veel mensen, met name kinderen, het ongeluk hebben zien gebeuren." Deze mensen kunnen contact opnemen met slachtofferhulp of met hun eigen huisarts.