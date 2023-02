Student wint zaak om energietoeslag: gemeente Amsterdam mag studenten niet uitsluiten

De 24-jarige student Melle van der Geest spande eind januari een zaak aan tegen de gemeente, omdat hij van mening was dat hij recht had op de eenmalige toeslag. Melle vroeg in 2022 de toeslag aan, maar er volgde een afwijzing omdat hij een student was. "Studenten kunnen vaak een beroep doen op hun ouders, meer lenen of meer werken", reageerde een beleidsmedewerker van de gemeente over de situatie tijdens de zaak.

Overcompenseren

De gemeente wees de rechter op het feit dat de studentengroep niet vergelijkbaar is met de groep die moet leven van het minimumloon. "Die minima zijn kwetsbaarder. Daar is geen veerkracht", aldus de beleidsmedewerker. De rechter is het daar niet meer eens en is van mening dat onder de regeling ook jongeren van 21 jaar en ouder vallen die zich in precies dezelfde situatie bevinden als de minima.

Volgens de gemeente was de woonsituatie van studenten ook 'significant anders' dan minima. "Ze wonen bijvoorbeeld met meerdere mensen en op kamers die een stuk kleiner zijn", zo zei beleidsadviseur Geerten Kruis. Daardoor zou het risico op overcompenseren groter zijn. Volgens de rechter heeft de gemeente dat punt niet duidelijk kunnen maken, omdat de studenten ook aan de overige voorwaarden van de Beleidsregels moeten voldoen.

"Dit betekent veel voor studenten"

"We zijn heel blij en en ik denk dat het terecht is. We hadden niet verwacht dat de uitspraak zo snel zou komen", reageert advocaat Daan Swildens. "Melle is heel erg blij. Er valt een last van zijn schouders. Dit betekent veel voor de studenten. Er liggen aardig wat bezwaarschriften in onze de mailbox die studenten hebben ingediend bij de gemeente. Voor veel studenten is het fijn als daar nu duidelijkheid komt."

Dat Melle de zaak wint betekent nog niet dat hij nu ook de energietoeslag ontvangt. De gemeente moet binnen zes weken eerst opnieuw een beslissing nemen of hij aan de voorwaarden voldoet.