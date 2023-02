Ankeveen bijna klaar voor groots carnaval: "Dit feest brengt ons samen"

Poetsdoeken, schroevendraaiers en verfkwasten. De karren zijn weer uit de schuur gehaald en bij carnavalsvereniging De Schuimlikkers in Ankeveen wordt hard gewerkt. Aankomend weekend barst het feest los. "Ankeveen is een klein dorp, maar hierin zijn we groots."

De voorbereidingen zijn in volle gang. "We halen de oude vlaggetjes eraf, maken alles schoon en dan versieren we de karren weer opnieuw", vertelt Michael Voorn. Hij is secretaris van de carnavalsvereniging in Ankeveen en geniet enorm van deze tijd. "Carnaval is meer dan bier drinken alleen. Het verbroedert, kijk hoe iedereen hier samenwerkt. Dat is toch mooi!"

Het carnavalsweekend kent een druk programma. "Vrijdagavond beginnen we met karaoke. Zaterdagochtend op de markt is de Ankevener-van-het-jaar-uitreiking en vertrekken we voor de grote optocht in Naarden", vertelt Michael.

Zaterdagavond is er feest in de kroeg, in het thema van deze carnaval: de dierentuin. "Zondag hebben we nog een kleine optocht in Kortenhoef, in de middag familiecarnaval voor jong en oud met clowns en popcorn en we sluiten af met het afzakkersbal met een hapje en een drankje", vertelt Michael.

Verslaafd aan carnaval

En wat is er nou zo leuk aan carnaval? "Één woord: saamhorigheid", aldus Michael. "Iedereen helpt elkaar, is er voor elkaar, feest met elkaar", vult zijn vrouw Sonja Voorn aan. "Eerst hadden we niets met carnaval, maar nu zijn we verslaafd."

"Ankeveen is een klein dorp, maar in sommige dingen zijn we groots", zegt John Hagen. Hij tekent een iglo op de jongeren-kar. "Er zijn veel verenigingen en we zijn goed in dingen organiseren." Deze week wordt de muziekinstallatie nog bevestigd en dan zijn De Schuimlikkers helemaal klaar voor carnaval. "Alaaf!"