Rode wangen en klotsende oksels: rozenregen tijdens Valentijnsdag op middelbare school

Of ze er nou op zitten te wachten of niet: het is vandaag Valentijnsdag en dat betekent dat de leerlingen van het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem rozen uitgedeeld krijgen. Met Careless Whisper op de achtergrond worden midden in de klas de namen opgenoemd van de leerlingen die een roos mogen komen ophalen, en tot overmaat van ramp moeten ze de bijgevoegde briefjes ook nog eens hardop voorlezen.

Een groot gedeelte van de groep, in totaal zijn ze met 13 man. - Jelmer Vlot

Een enorme bak met daarin 100 rozen staat nu nog verstopt in de berging. Fenna, Sam, Anna, Bailey, Tibbe en Ramses zijn ze zorgvuldig aan het uitzoeken voor ze straks langs de klassen gaan. Aan iedere roos zit een persoonlijke boodschap voor de gelukkige. De ene tekst is romantisch, de andere tekst laat niets tot de verbeelding over: het blijven pubers. Al zijn ze nog in de berging van het schoolgebouw, de groep weet nu al een romantisch sfeertje neer te zetten. Uit hun enorme muziekbox speelt een echte klassieker: L-O-V-E van Nat King Cole. Al duurt het niet lang voor hij plaats moet maken voor Alicia Keys. Een flinke taak Zo'n Valentijnsactie is niet zomaar opgezet. In totaal staan ze dertien man sterk. Er moeten posters ontworpen worden, bloemen ingekocht en verkocht, de briefjes gecheckt om pesterijen te voorkomen en dan ook nog een dag lang de klassen rond. En tussen de rozen zit ook nog verschil: "Maandag kon je een rode of een roze roos kopen. Wil je dissen dan koop je een roze. Die zijn het goedkoopst. Als je iemand echt leuk vindt koop je een rode. Die zijn 50 cent duurder", legt Ramses uit. "De meeste sturen ze naar vrienden of naar iemand die ze leuk vinden, vaak is dat anoniem."

Ook George Michael doet mee Als de rozen gesorteerd en de briefjes gecheckt zijn is het tijd om de klassen rond te gaan. Dit doen ze volledig in stijl. Tibbe zet zijn saxofoon aan z'n mond en voor je twee keer kan knipperen komt er feilloos Careless Whisper van George Michael uit. De rest van de groep volgt hem met de rozen in de hand, de klas in. Nerveus: zo kijken de meeste leerlingen nu de groep voor de klas staat. Eén voor een noemen ze de namen op van degene die een roos mag komen ophalen. En tot overmaat van ramp moeten ze de briefjes ook nog eens hardop voorlezen. Aan de hele klas. "Lieve Tygo", klinkt het: "Ik vind je leuk. Ik was bang om het te zeggen. Ik hou erg van jou." "Elke morgen, elke middag, elke nacht... heb ik aan je gedacht", is voor een gelukkige uit een andere klas. Weer een ander houdt het simpel: "Julliët, met jou heb ik altijd pret."

"Je ziet echt de spanning op de gezichten" Fenna & Anna

Voor de groep, waarvan de meesten inmiddels in de zesde klas zitten, is het organiseren van deze actie een jaarlijks terugkomend tafereel. Volgens Fenna en Anna blijft het leuk: "Naast dat het gewoon gezellig is, zie je echt die spanning op hun gezichten. Ook op die van stelletjes." En daar heeft Sam nog een belangrijke toevoeging aan: "Het is ook gewoon chill dat we niet in de les hoeven te zitten."